بعد عرضه.. ماذا تضمنت الحلقات الأولى لمسلسل هاري وميغان؟
أصدرت منصة "نتفليكس" الحلقات الـ3 الأولى من المسلسل الوثائقي الخاص بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وسلسلة "هاري وميغان" مكونة من 6 حلقات ستنشر على جزأين، أسدل الستار اليوم عن 3 منها، على أن تبث الحلقات الـ3 المتبقية في 15 ديسمبر.
ويناقش العمل، قصة انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن العائلة المالكة قبل نحو 3 سنوات، والعنصرية التي تعرضا لها في بريطانيا، وحياتهما الجديدة مع أطفالهما في كاليفورنيا.
يبدأ المسلسل بجملة تشير إلى أن العائلة المالكة رفضت التعليق على العمل، وأنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل في أغسطس 2022، أي قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
"وظيفتي الحفاظ على أمن عائلتي"
في بداية الحلقة الأولى، يظهر الأمير هاري في مطار هيثرو الدولي بمارس 2020، بعد أن أنهى ارتباطاته الملكية الأخيرة، ثم يجري عرض سريع لسلسلة من عناوين الصحف حول قرار الزوجين المفاجئ بالتنحي عن منصبهما كأحد كبار أعضاء العائلة المالكة.
وفي هذا الوقت، تظهر ماركل وهي مستلقية ومنهارة على سريرها في الولايات المتحدة، وتقول: "لا أعرف من أين أبدأ"، ثم تعود الكاميرا إلى الأمير هاري وهو يقول: "وظيفتي هي الحفاظ على أمن عائلتي"، متحدثًا عن الكراهية التي عانى منها في السنوات الماضية، خاصة ضد زوجته وابنه آرتشي، ثم يقول: "أنا قلق بشكل عام على سلامة عائلتي".
ولاحقًا تبث لحظات من زفاف هاري وميغان، بالإضافة إلى صور للملكة إليزابيث الراحلة، فضلًا عن صور لهاري وهو طفل يحتضن والدته الراحلة الأميرة ديانا، مع صور لميغان مع والدتها دوريا راغلاند.
كما تم عرض مجموعة من الصور الجديدة لهاري وميغان أثناء ركوبهما الدراجات في كاليفورنيا، وصور للقاء الملكة إليزابيث وأم ميغان بنجلهما آرتشي للمرة الأولى.
وعقب تلك اللقطات، يظهر الأمير هاري وميغان ماركل وهما يجلسان على أريكة لإجراء أول مقابلة لهما أمام الكاميرات لرواية قصتهما، حيث يبدأ الأمير المقابلة قائلًا: "أنا متوتر".
وتتخلل العرض صورة بالأبيض والأسود لهاري وميغان من يوم زفافهما، فيقول هاري: "لقد ضحت ميغان بكل شيء في حياتها، قبل أن أُضحي أنا بكل ما أعرفه للانضمام إلى عالمها"، ثم تتحرك الكاميرا لرؤية طفلهما آرتشي في الخلف وهو يتجول أمامهما.
وعن سبب تصوير هذه السلسلة، قال هاري إن أحد الأصدقاء أوصاه بتوثيق السنوات القليلة الماضية من حياته، وسط انتشار الكثير من المعلومات الخاطئة حول قراره بالتنحي عن منصبه.
وبسؤال ميغان عن الأمر ذاته، توقفت قليلًا ثم قالت: "من الجيد أن تتيح الفرصة للآخرين لمعرفة لمحة عما حدث ومن نحن أيضًا".
وانتقدت ميغان الروايات المكتوبة عنها وعن هاري وقرارهما، حيث قالت : "تمت كتابة قصتنا من أناس لا أعرفهم، أليس من المنطقي سماع قصتنا منا؟".
استعداد الملك تشارلز للرد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملك تشارلز وابنه البكر الأمير وليام مستعدان للرد على ما سيُعرض في المسلسل إن لزم الأمر.
وقالت مصادر في القصر، إن الملك تشارلز والأمير ويليام مستعدان لإصدار رد سريع وقوي على أي ادعاءات "غير صحيحة". لكن من "غير المرجح" أن يشاهد وليام وزوجته المسلسل.