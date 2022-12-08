بعد عرضه.. ماذا تضمنت الحلقات الأولى لمسلسل هاري وميغان؟‎‎

"وظيفتي الحفاظ على أمن عائلتي"

في بداية الحلقة الأولى، يظهر الأمير هاري في مطار هيثرو الدولي بمارس 2020، بعد أن أنهى ارتباطاته الملكية الأخيرة، ثم يجري عرض سريع لسلسلة من عناوين الصحف حول قرار الزوجين المفاجئ بالتنحي عن منصبهما كأحد كبار أعضاء العائلة المالكة.

وفي هذا الوقت، تظهر ماركل وهي مستلقية ومنهارة على سريرها في الولايات المتحدة، وتقول: "لا أعرف من أين أبدأ"، ثم تعود الكاميرا إلى الأمير هاري وهو يقول: "وظيفتي هي الحفاظ على أمن عائلتي"، متحدثًا عن الكراهية التي عانى منها في السنوات الماضية، خاصة ضد زوجته وابنه آرتشي، ثم يقول: "أنا قلق بشكل عام على سلامة عائلتي".

ولاحقًا تبث لحظات من زفاف هاري وميغان، بالإضافة إلى صور للملكة إليزابيث الراحلة، فضلًا عن صور لهاري وهو طفل يحتضن والدته الراحلة الأميرة ديانا، مع صور لميغان مع والدتها دوريا راغلاند.

كما تم عرض مجموعة من الصور الجديدة لهاري وميغان أثناء ركوبهما الدراجات في كاليفورنيا، وصور للقاء الملكة إليزابيث وأم ميغان بنجلهما آرتشي للمرة الأولى.

وعقب تلك اللقطات، يظهر الأمير هاري وميغان ماركل وهما يجلسان على أريكة لإجراء أول مقابلة لهما أمام الكاميرات لرواية قصتهما، حيث يبدأ الأمير المقابلة قائلًا: "أنا متوتر".

وتتخلل العرض صورة بالأبيض والأسود لهاري وميغان من يوم زفافهما، فيقول هاري: "لقد ضحت ميغان بكل شيء في حياتها، قبل أن أُضحي أنا بكل ما أعرفه للانضمام إلى عالمها"، ثم تتحرك الكاميرا لرؤية طفلهما آرتشي في الخلف وهو يتجول أمامهما.