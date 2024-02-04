"الأسطورة" يوثق جنون المشاهير بعدسة المصور فاروق إبراهيم (صور)
لم تكن أعمال المصور الصحفي المصري الراحل فاروق إبراهيم مجرد صور لعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة بقدر ما كانت "مغامرة" يخوضها رجل موهوب يطمح إلى تقديم مشاهير المجتمع في صورة غير مألوفة قد تكون صادمة أحيانا إلى حد تنطبق عليها مقولة "الجنون فنون".
وهذا هو الانطباع الذي يخرج به من يطالع أعمال المصور في المعرض الذي يحمل اسم "الأسطورة" تقديرًا لدوره التاريخي في الحياة المصرية، ويقام حتى 10 فبراير الحالي بجاليري "الأميدست" في الإسكندرية ضمن فعاليات "أسبوع الصورة" في المحافظة، الذي تنظمه مؤسسة " فوتوبيا".
ومن أبرز صور فاروق إبراهيم التي نالت شهرة واسعة في هذا السياق صوره للرئيس الراحل أنور السادات وهو نائم على الأرض في لحظة استرخاء أو يحلق ذقنه أو يقرأ في الصحيفة بعيدا عن البروتوكول الرئاسي المعتاد.
وهناك أيضا صوره غير التقليدية لعدد من الفنانين مثل نادية الجندي وهي ترقص فوق سيارة على الطريق، ونيللي التي تقفز فرحا، وسعاد حسني في لحظة استرخاء، وفؤاد المهندس في مشاغبة كوميدية أمام المرآة، وسمير غانم بلقطة عفوية.
واكتسب "إبراهيم" ثقة عدد من كبار المشاهير مثل الرئيس السادات الذي اصطحبه معه في بعض رحلاته الخارجية، وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما حظى بعدة ألقاب منها " مؤرخ الصورة " و" أديب الكاميرا".
"مسؤولية ضخمة"
وقال كريم فاروق إبراهيم، نجل المصور الذي رحل عن عالمنا في 2011، إن خروج المعرض للنور لم يكن قرارا سهلا أو خطوة يسيرة فنحن أمام جزء حي من تاريخ ووجدان مصر، كما أن أرشيف والدي ضخم ومتنوع وحصره وتصنيفه والاختيار منه مسؤولية ضخمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" إن النسخة الأولى من معرض الأسطورة أقيمت بالقاهرة وضمت 200 صورة، ورغم أن المعرضين يحملان الاسم نفسه لكنهما لا يكرران نفسهما بقدر ما يتكاملان، بحيث يكشفان عن معظم جوانب تجربة فاروق إبراهيم التي تتعلق بمغامراته الفنية وصولاته وجولاته مع الشخصيات العامة جنبا إلى جنب مع حكايات السفر والمدن والناس البسيطة.