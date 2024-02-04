"الأسطورة" يوثق جنون المشاهير بعدسة المصور فاروق إبراهيم (صور)

لم تكن أعمال المصور الصحفي المصري الراحل فاروق إبراهيم مجرد صور لعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة بقدر ما كانت "مغامرة" يخوضها رجل موهوب يطمح إلى تقديم مشاهير المجتمع في صورة غير مألوفة قد تكون صادمة أحيانا إلى حد تنطبق عليها مقولة "الجنون فنون".

وهذا هو الانطباع الذي يخرج به من يطالع أعمال المصور في المعرض الذي يحمل اسم "الأسطورة" تقديرًا لدوره التاريخي في الحياة المصرية، ويقام حتى 10 فبراير الحالي بجاليري "الأميدست" في الإسكندرية ضمن فعاليات "أسبوع الصورة" في المحافظة، الذي تنظمه مؤسسة " فوتوبيا".