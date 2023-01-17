مصر.. "المهن السينمائية" تنعى السيناريست أشرف صبري

وعلّق المخرج علاء حمدي، على وفاة صديقه المقرب صبري، من خلال تدوينة عبر موقع "فيسبوك"، قائلًا: "كنت أحاول أن أحقق له الحلم وعندما اقترب رحل، بُلّغت برحيل أشرف صبري، 80 عامًا، في غرفته وحيدًا يصارع المرض، كان عفيفًا ويعيش كأنه غني برغم أنه لا يملك عملًا أو معاشًا أو غيره، ولكنه كان نزيهًا".

وأضاف حمدي: "أرجو من الجميع أن يترحموا عليه، والدعاء له أن يرحمه ربنا ويغفر له ويرزقه فسيح جناته وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، ويغفر لنا ويحسن خاتمتنا جميعًا".