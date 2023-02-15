وفاة الفنانة المصرية سلوى العرابي

أعلن الفنان المصري منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، عن وفاة مواطنته وزميلته الفنانة سلوى العرابي.

وكتب منير مكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الدوام لله.. الزميلة سلوى العرابي"، دون أن يعلن عن موعد أو مكان الجنازة، ولا أسباب الوفاة.

ونعى عدد من نجوم الفن والجمهور المصري الفنانة الراحلة، التي قدمت للفن العديد من الأعمال المنوعة بين السينما والتلفزيون.