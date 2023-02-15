وفاة الفنانة المصرية سلوى العرابي
أعلن الفنان المصري منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، عن وفاة مواطنته وزميلته الفنانة سلوى العرابي.
وكتب منير مكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الدوام لله.. الزميلة سلوى العرابي"، دون أن يعلن عن موعد أو مكان الجنازة، ولا أسباب الوفاة.
ونعى عدد من نجوم الفن والجمهور المصري الفنانة الراحلة، التي قدمت للفن العديد من الأعمال المنوعة بين السينما والتلفزيون.
واختفت الفنانة سلوى العرابي عن الأضواء منذ أكثر من 10 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "حكايات وبنعيشها" الذي عرض عام 2010، وقام ببطولته الفنانون ليلى علوي وعابد فهد وأسامة منير ووليد فواز وغيرهم، وهو من إخراج سميح النقاش.
وشاركت الفنانة المصرية سلوى العرابي في العديد من الأعمال الفنية، التي تخطت 30 عملاً، منها "حدائق الشيطان، وحكايات وبنعيشها، والعيادة، ووكالة عطية، والنهر والتماسيح، والعنكبوت، وشريف ونص، وحنان وحنين، وغريب الدار" وغيرها.