سارة الطباخ اسمٌ تردد في أزمة شيرين عبدالوهاب.. فمن هي؟

في الوقت الذي تتوالى تطورات قضية المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد أن اتهمت شقيقها بضربها وإدخالها عنوة إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية، برز اسم "سارة الطباخ" في القضية، وسط تساؤلات حول هويتها وطبيعة علاقتها بقضية عبدالوهاب.

وسارة الطباخ منتجة ومالكة لشركة إنتاج أفلام وصوتيات، كما إنها صديقة شيرين عبدالوهاب ومديرة أعمالها بعد أن أنهت الأخيرة تعاونها مع مدير أعمالها السابق كريم الحميدي، وتولّت الطباخ المسؤولية عقب أزمة انفصال شيرين عن زوجها حسام حبيب.

"عصابة"

ورد اسم سارة الطباخ في قضية شيرين عبدالوهاب بداية بعد أن اتهمها شقيق المطربة المصرية، محمد عبدالوهاب، بـ"دعم حسام حبيب" طليق شقيقته، بعد أن ظهرت معه أمام المستشفى الذي تتواجد فيه شيرين.