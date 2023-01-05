صدر بحقه 13 حكما غيابيا.. إخلاء سبيل العازف المصري محمد عبدالسلام

وكشفت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، أن العازف المصري غادر قسم الشرطة، عقب معارضته على الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في أكثر من 7 قضايا، بينها قضايا "شيكات دون رصيد".

وأوضحت المصادر أن محامي محمد عبدالسلام، "قدم ما يثبت من شهادات أمام جهات التحقيق بمخالصات قضايا سابقة لأحكام غيابية أيضا، والذي وصل إجمالي الأحكام القضائية المسجلة ضده لـ13 قضية بينها كان قد أنهى مخالصاتها".

يشار إلى أن السلطات الأمنية في مصر، كانت قد ألقت القبض على عازف الأورغ محمد عبدالسلام، الثلاثاء، في أحد الكمائن بالقاهرة، لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.