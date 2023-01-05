صدر بحقه 13 حكما غيابيا.. إخلاء سبيل العازف المصري محمد عبدالسلام
قررت النيابة العامة في مصر، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل عازف الأورغ المصري الشهير محمد عبدالسلام، بعد ساعات من التحفظ عليه، عقب ضبطه بأحد الكمائن في القاهرة، لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.
وكشفت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، أن العازف المصري غادر قسم الشرطة، عقب معارضته على الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في أكثر من 7 قضايا، بينها قضايا "شيكات دون رصيد".
وأوضحت المصادر أن محامي محمد عبدالسلام، "قدم ما يثبت من شهادات أمام جهات التحقيق بمخالصات قضايا سابقة لأحكام غيابية أيضا، والذي وصل إجمالي الأحكام القضائية المسجلة ضده لـ13 قضية بينها كان قد أنهى مخالصاتها".
يشار إلى أن السلطات الأمنية في مصر، كانت قد ألقت القبض على عازف الأورغ محمد عبدالسلام، الثلاثاء، في أحد الكمائن بالقاهرة، لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.
وجاء قرار القبض عليه، بعد أيام قليلة من قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل، وقفه عن العمل.
وأصدرت النقابة آنذاك بيانا جاء فيه أنه "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد عازف (أورغ)، حاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المذكور عن العمل".