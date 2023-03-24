بعد حلقة محمد رمضان.. سخرية من "رامز نيفر إيند"
تعرض الفنان المصري رامز جلال لحملة واسعة من الانتقادات والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز نيفر إند".
واستضاف رامز جلال في أول حلقة من البرنامج الذي يعرض طوال شهر رمضان، الفنان المصري محمد رمضان، وسط مزاعم بأن الأخير كان على علم بالمقلب وطلب عرض حلقته أول أيام الشهر الفضيل.
وعبر طيف واسع من المتابعين عن استهجانهم واستغرابهم من طريقة التنكر الضعيفة وتفاصيل المقلب غير المنطقي الذي يقدمه رامز جلال، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب التمثيل الواضح والمبالغ فيه.
واتفق عدد كبير من المعلقين على الحلقة الأولى، على أن رامز جلال يمثل بأنه يقدم مقلباً، والضيوف يمثلون بأنهم يشاركون في المقلب دون علمهم، ولا مصداقية في البرنامج، وفقاً لرأي البعض.
من جهته، قال الصحفي محمود الجبالي عن البرنامج إن "رامز جلال ما تعلمش من السنة اللي فاتت ونازل قدام أحمد مكي على الفطار، ومن موقعي هذا بأكد إن لو كانت النسبة السنة اللي فاتت ٧٠ مكي ٣٠ رامز.. فهي السنة دي هتكون ٨٥ مكي ١٥ رامز.. ودي هتكون بداية النهاية لبرامجه المملة".
من جانبه، قال الناقد الفني أحمد الدسوقي إن "برنامج رامز جلال هذا العام يظهر جليا أن المقالب متفق عليها من قبل، وإن كان هذا ليس العام الأول الذي يحدث فيه ذلك، إلا أن هذا العام يظهر بشكل كبير".
وأضاف الدسوقي لـ"إرم نيوز" أن "حلقة محمد رمضان خير دليل على ذلك، فثباته الانفعالي حينما واجه الثور، واحتفاظه بالنظارة الشمسية وهدوؤه يدل على أنه على علم بالمقلب".
وتابع: "إضافة إلى أن مستوى المقلب هذا العام ضعيف للغاية، ولا يحتوِ على أي إثارة، فالجمهور كان يحرص على متابعة البرنامج نظرا لجرعة الإثارة في البرنامج، حتى وإن كان يعلم بأنه مقلب مصطنع، أما هذا العام فلا يوجد".
بدورها، رأت الناقدة ماجدة موريس في حديث مع "إرم نيوز" أن "الفنان الذي يرضى أن يهان بهذه الطريقة من أجل المال أو من أجل أي هدف هو أمر مؤسف للغاية، وفي اعتقادي أن مستوى ضعف مقالب رامز خلال السنوات الأخيرة، بسبب علم الفنان بها، واشتراطه".
وتابعت: "حلقة محمد رمضان بحسب صحفيين كان متفق عليها مسبقا، واشترط أن يكون الحلقة الأولى من باب الاستمرار على اللقب الذي منحه لنفسه وهو (نمبر وان)، ورد فعله من المقلب مغاير تماما لرد فعله حينما وقع ضحية له منذ عدة سنوات، حيث إن رد فعله في أول ظهور له في البرنامج دل على غضبه، فأعطى إيحاء للمشاهد أنه لا يعلم بالبرنامج، بعكس رد فعله أمس".