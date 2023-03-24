بعد حلقة محمد رمضان.. سخرية من "رامز نيفر إيند"

تعرض الفنان المصري رامز جلال لحملة واسعة من الانتقادات والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز نيفر إند".

واستضاف رامز جلال في أول حلقة من البرنامج الذي يعرض طوال شهر رمضان، الفنان المصري محمد رمضان، وسط مزاعم بأن الأخير كان على علم بالمقلب وطلب عرض حلقته أول أيام الشهر الفضيل.

وعبر طيف واسع من المتابعين عن استهجانهم واستغرابهم من طريقة التنكر الضعيفة وتفاصيل المقلب غير المنطقي الذي يقدمه رامز جلال، وتعرض لانتقادات واسعة بسبب التمثيل الواضح والمبالغ فيه.

واتفق عدد كبير من المعلقين على الحلقة الأولى، على أن رامز جلال يمثل بأنه يقدم مقلباً، والضيوف يمثلون بأنهم يشاركون في المقلب دون علمهم، ولا مصداقية في البرنامج، وفقاً لرأي البعض.

من جهته، قال الصحفي محمود الجبالي عن البرنامج إن "رامز جلال ما تعلمش من السنة اللي فاتت ونازل قدام أحمد مكي على الفطار، ومن موقعي هذا بأكد إن لو كانت النسبة السنة اللي فاتت ٧٠ مكي ٣٠ رامز.. فهي السنة دي هتكون ٨٥ مكي ١٥ رامز.. ودي هتكون بداية النهاية لبرامجه المملة".