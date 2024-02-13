حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

كشفت أمنية درويش، ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، حقيقة الأنباء المتداولة حول تدهور حالته الصحية، مؤكدة أنها عارية من الصحة.

وقالت درويش لـ"إرم نيوز" إن "حالة والدي الصحية مستقرة والحمد لله، وكل ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول تدهور حالته أنباء غير صحيحة، وأنا لم أصرح لأحد بذلك".

وأضافت أنها الوحيدة المخول لها من قبل والدها التحدث بلسانه، والكشف عن تفاصيل حالته الصحية، وهي غير مسؤولة عن أي شخص يدلي بتصريحات عن والدها، رافضة الكشف عن تفاصيل مرض والدها، مؤكدة أنه بخير.

وتعرض إيمان البحر درويش، لأزمة صحية العام الماضي، ودخل إلى الرعاية المركزة، وأثارت صورة له صدمة واسعة في الأوساط الفنية والشعبية، إذ كانت حالته في تلك الصورة صعبة للغاية.