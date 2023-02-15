"جلطة دماغية" تنقل الفنان السوري شادي زيدان للمستشفى

ورصد حساب شقيق الفنان شادي، الفنان أيمن زيدان، في "فيسبوك"، مشاركة أشقائه وعلى رأسهم شادي زيدان في حملات تبرع لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، وذلك قبل أيام قليلة من إصابة الفنان شادي بوعكة صحية.

وشادي زيدان من مواليد عام 1974م، وهو شقيق الفنان أيمن زيدان، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية.