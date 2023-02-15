"جلطة دماغية" تنقل الفنان السوري شادي زيدان للمستشفى
أعلن الفنان السوري فاتح سلمان عن دخول زميله ومواطنه الفنان شادي زيدان إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.
واكتفى فاتح سلمان عبر منشور في "فيسبوك"، بالقول: "الأخ الكبير الفنان شادي زيدان تعرض لوعكه صحية وحاليا هو بالمشفى وبدو دعائكم..الله يعافيك يارفيقي..".
وما لبث أن تفاعل فنانون سوريون ومقربون من الفنان شادي زيدان مع الخبر، إذ أكد عدد منهم أن شادي زيدان أصيب بنزيف داخلي نتيجة جلطة دماغية فيما يبدو، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.
وبحسب حسابات إخبارية محلية، فإن الفنان شادي زيدان قد تعرض لأزمة صحية أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية.
وعبر الفنان باسم ياخور عن قلقه على صحة شادي زيدان، إذ كتب عبر منشور له في "فيسبوك": "شادي زيدان تعرض اليوم لوعكة صحية حادة أثناء العمل الله يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة قلوبنا جميعاً معك ياشادي في هذه الأزمة".
وتفاعلت بدورها الفنانة شكران مرتجى مع خبر دخول شادي زيدان إلى المستشفى، داعية له بالشفاء: "تعرض الفنان شادي زيدان لوعكة صحية، شادي ياشادي ياكفو يا أخي يا قبضاي ياأبو عزمي قوم ولو يلا بنحبك كلنا هون وهونيك بكل الكون وعم ندعيلك تقوم بالسلامة همتك بها الكم يوم وطول العمر ورح تضل إنشالله شادي سلامة قلبك يلا شادي بدنا نكمل شغلنا لسوريا وأهلها..بالشفاء العاجل، دعواتكم دعواتكم دعواتكم 🙏🏻لعلها ساعة استجابة".
ورصد حساب شقيق الفنان شادي، الفنان أيمن زيدان، في "فيسبوك"، مشاركة أشقائه وعلى رأسهم شادي زيدان في حملات تبرع لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، وذلك قبل أيام قليلة من إصابة الفنان شادي بوعكة صحية.
وشادي زيدان من مواليد عام 1974م، وهو شقيق الفنان أيمن زيدان، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية.