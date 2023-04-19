الفنانة المصرية علا غانم تخلع زوجها

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، قرارها بقبول دعوى الخلع التي رفعتها الفنانة المصرية علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، بعد سلسلة الاتهامات المتبادلة.

ورفضت محكمة الأسرة في قصر النيل، دعوى لبيب، الذي طالب من خلالها علا غانم بإعادة جميع الممتلكات التي قدمها لها، من بينها شبكة زواج قدّرها بالملايين، ومهر ضخم.

وأوضح محامي علا غانم، المستشار عاصم قنديل، في تصريح له: "المحكمة قضت بخلع موكلتي علا غانم، ورفض الدعوى الفرعية المُقامة من الزوج المخلوع، كما رفضت المحكمة باقي طلباته التي كان قد تقدم بها في وقتٍ سابق".