هند صبري تطلق علامتها التجارية SECOND CHANCE
أطلقت الفنانة التونسية هند صبري علامتها التجارية للأزياء والتي حملت اسم "SECOND CHANCE، بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.
ويهدف المشروع بحسب بيان أصدرته "صبري" أن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شركاء في المشروع من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء.
واستوحت هند صبري فكرة العلامة التجارية التي أسستها في دولة الإمارات، من إحدى الشخصيات التي قدمتها في أحد أعمالها الدرامية.
وقامت بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي بالتخطيط لتصميم أزياء تحمل نفس طابع الشخصية الدرامية، بحيث تكون مناسبة لطبيعة حياة النساء في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
يذكر أن الفنانة هند صبري فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما عن فيلم "كيرة والجن"، في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" الذي أقيم في السعودية، بعد منافسة مع المصرية أسماء أبو اليزيد عن فيلم "قمر 14"، ومواطنتها منى زكي عن فيلم "العنكبوت"، ومنة شلبي عن فيلم "من أجل زيكو".
كما نافست على جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات مع كل من نادين نسيب نجيم، هدى حسين، إلهام علي، وفازت بالجائزة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.