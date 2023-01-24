هند صبري تطلق علامتها التجارية SECOND CHANCE

واستوحت هند صبري فكرة العلامة التجارية التي أسستها في دولة الإمارات، من إحدى الشخصيات التي قدمتها في أحد أعمالها الدرامية.

وقامت بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي بالتخطيط لتصميم أزياء تحمل نفس طابع الشخصية الدرامية، بحيث تكون مناسبة لطبيعة حياة النساء في المنطقة العربية والشرق الأوسط.