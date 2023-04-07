وفاة الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان

وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في مارس/آذار عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.

وعانت الطحان من مشاكل في الرئة والقلب ومكونات الدم والبوتاسيوم.

تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل.

شاركت في مسلسلات (رقم مجهول) و(اسم مؤقت) و(الركين) و(السبع وصايا) و(رمضان كريم) كما شاركت في أفلام سينمائية منها (أعز أصحاب).