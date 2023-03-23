تعرَّف على أول ضحايا "رامز نيفر إيند" في رمضان

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج رامز جلال "رامز نيفر إند" عبر فيسبوك، أن الضحية الأولى في حلقة الليلة، سيكون الفنان محمد رمضان.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج البوستر الدعائي للحلقة، وعلقت عليه، قائلة: "النجم محمد رمضان الضحية الأولى لرامز جلال في رامز نيڤر إند، انتظروا المفاجأة بعد الإفطار مباشرة على mbc مصر".

وكشف مصدر خاص أن الفنان محمد رمضان كان على علم بالمقلب، واشترط عرضه في الحلقة الأولى من البرنامج.

ويأتي ذلك ضمن شائعات تفيد كل عام بأن ضيوف برنامج المقالب الخاص برامز جلال يكون لديهم علم مسبق بالمقلب، وأنهم يتقاضون مبالغ مالية مقابل المشاركة فيه.