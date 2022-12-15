تفاصيل انتحار الدي جي العالمي ستيفن تويتش

صدمت وفاة الراقص والدي جي الأمريكي الشهير "ستيفن تويتش بوس" عائلته والأوساط الفنية والجمهور، خاصة بعدما تبين أنه مات منتحرًا في أحد فنادق لوس أنجلوس.

وكشف فريق من الموظفين في الفندق بأن ستفين، 40 عامًا، بدا سعيدًا عند دخوله إلى الفندق، ولم تظهر عليه أي علامات حزن أو اكتئاب.

ووفق مجلة "بيج سيكس" المهتمه بأخبار المشاهير، فإن ستيفن تويتش، وصل يوم الإثنين الماضي إلى فندق "أووك تري إن"الواقع في حي إنسينو، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يبعد كيلومترات قليلة عن منزله، وفي حوزته كيس صغير.

وصباح الثلاثاء، عثر موظفو الفندق على ستفين، ميتًا في حمام غرفته، إثر إصابته بطلقة نارية في الرأس.

وأفاد موظفو الفندق بأنهم لم يسمعوا صوت الطلقة النارية، لكن الشرطة وصلت للمكان وتحفظت على حقيبته، التي من المتوقع أنها تحتوي على معدات انتحارية ورسالة أخيرة.