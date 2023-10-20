هل هاجم ميل جيبسون الإسرائيليين فعلا؟

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، تصريحا على لسان الممثل الأمريكي ميل جيبسون، هاجم فيه الإسرائيليين.

وتضمن المنشور الذي نسب لجيبسون صورة لعلم إسرائيل على ساعة رملية، وتعليق كُتب فيه "يعرفون أن نهايتهم قد اقتربت، ولهذا السبب يريدون تدمير أي شيء في طريقهم".

من جانبها، أكدت عدة مصادر صحفية أن لا حسابات رسمية لميل جيبسون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يوجد أي أخبار موثقة على لسان النجم في الصحف أو المواقع العالمية.

وعلاوة على ذلك تبين من كلمات المنشور أنه تُرجم للغة الإنجليزية بصياغة ركيكة، من الواضح أنها لا تعود لجيبسون.