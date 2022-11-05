مصر.. شغب الجمهور وتحطيم البوابات يلغي حفل ويجز

وحرص الجمهور على الحضور مبكرًا، حيث بدأوا بالتجمع أمام القاعة في الساعة الرابعة عصرا، ووقت دخول الجمهور تفاجأت الجهة المنظمة أن القاعة امتلأت عن آخرها، وهناك عدد كبير من الجمهور يحملون تذاكر الحفل ما زالوا بالخارج، فاضطر المنظمون لمنعهم من الدخول بسبب عدم وجود مكان، الأمر الذي أزعجهم .

واعترت الجمهور حالة من الغضب، واتهموا الجهة المنظمة بالسرقة والنصب، حيث أن ثمن التذكرة 2400 جنيه مصري (ما يعادل 100 دولار)، وقرروا الدخول بالقوة، حيث قام عدد منهم بالصعود فوق سور القاعة والدخول بالقوة، وقام الجزء الآخر بكسر البوابات والدخول بالقوة، الأمر الذي دعا الجهة المنظمة لإلغاء الحفل في منتصفه، واستدعاء الأمن لفض الجمهور.