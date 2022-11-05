مصر.. شغب الجمهور وتحطيم البوابات يلغي حفل ويجز
غادر مغني الراب المصري ويجز، حفله الذي أقيم مساء الجمعة، بالقاهرة الجديدة في منتصفه بعد حالة من الهرج سيطرت على الحفل، بعد قيام الجمهور بتكسير البوابات والدخول رغما عن الجهة المنظمة بعد اكتمال العدد المسموح به وهو 20 ألف شخص.
وحرص الجمهور على الحضور مبكرًا، حيث بدأوا بالتجمع أمام القاعة في الساعة الرابعة عصرا، ووقت دخول الجمهور تفاجأت الجهة المنظمة أن القاعة امتلأت عن آخرها، وهناك عدد كبير من الجمهور يحملون تذاكر الحفل ما زالوا بالخارج، فاضطر المنظمون لمنعهم من الدخول بسبب عدم وجود مكان، الأمر الذي أزعجهم .
واعترت الجمهور حالة من الغضب، واتهموا الجهة المنظمة بالسرقة والنصب، حيث أن ثمن التذكرة 2400 جنيه مصري (ما يعادل 100 دولار)، وقرروا الدخول بالقوة، حيث قام عدد منهم بالصعود فوق سور القاعة والدخول بالقوة، وقام الجزء الآخر بكسر البوابات والدخول بالقوة، الأمر الذي دعا الجهة المنظمة لإلغاء الحفل في منتصفه، واستدعاء الأمن لفض الجمهور.
وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد مما حدث في حفل مغني الراب الشهير، مطالبين باسترجاع قيمة التذكرة.
وخرجت واحدة من الجمهور في فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وقالت: "الناس كلها هنا من بدري ومعاهم تذكرة ومش عارفين يدخلوا، الناس معها تذكرة وبتنط من فوق السور، إحنا دافعين 2400 جنيه في التذكرة، والباشا بدأ الحفلة بدري".
وأظهرت مقاطع مصورة الأعداد الكبيرة من الجمهور المتواجدين خارج الحفل، كما أظهرت صعود الجمهور فوق أسوار الحفل، وقيام بعضهم باقتحامه بعد تكسير البوابات.
وفي أول رد من ويجز على ما حدث في حفله، كتب عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" معبرا عن استغرابه لما حدث: "ايه اللي حصل ده؟".
ويتمتع ويجز بجماهيرية واسعة في مصر وبعض الدول العربية، ودائما ما تشهد حفلاته حضور أعداد كبيرة.