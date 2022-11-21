عايض يوسف يسخر من ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم

وكانت ميريام فارس تحدثت بإعجاب عن أغنية المونديال واعتبرت أنها ناجحة، في تصريحات سابقة.

وأضافت: "كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية منها السلام عليكم، كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع، ويجوا عندنا في الشرق العربي، ويجوا على قطر، ونتحد كلنا في مونديال فيفا".

وتابعت المطربة اللبنانية: "هي أغنية كتير حلوة، خاصة أنها بثلاث لغات، العربي، والإنجليزي، واللاتيني، حتى في شكل الموسيقى والفيديو تم تمثيل كل البلدان، فيه العراقي، اللبناني، المصري، والخليجي، عملتها عشان أكون متأكدة أننا نجمع شعوبًا كثيرة مع بعض".

واختتمت: "غنيت في الأغنية لبناني لهجتي، والخليجي، ومبسوطة جدًا بهذا التعاون، خاصة أن الكل كان متعاونًا، يعني مالمو غنى على الخليجي بتاعي، هي أغنية ناجحة".