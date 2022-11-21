عايض يوسف يسخر من ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم
سخر الفنان السعودي عايض يوسف، من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بسبب أغنيتها الجديدة "توكو تاكا" التي قدمتها، الليلة، في افتتاح "كأس العالم 2022" المقام حاليًا في قطر.
وكانت "ميريام" تحدثت عن كواليس التحضير لأغنية مونديال قطر، مشيرة إلى أن الأمر استغرق 5 أعوام، ومؤكدة أنها نفذت أغنيتين بخلافها، لكنها استقرت على "توكو تاكا".
وعلّق عايض يوسف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ساخرًا من تصريحات ميريام فارس، قال فيها: "شلون عرفت أنها كذبة قال من كبرها".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التدوينة قبل أن يقوم الفنان السعودي بحذفها بعد وقت قصير من النشر.
وتباينت ردود أفعال النشطاء حول تدوينة "عايض" التي اعتبرها البعض إساءة بحق زميلة له، حيث كتبت إحدى المغردات على "تويتر": "والله طاح من عيني.. ليه الاستهزاء ذا وكلهم في نفس المجال؟! المفروض يدعمها".
ورأت متابعة أخرى أن الهجوم على ميريام فارس بسبب رقصها في الأغنية غير مبرر، قائلة: "ليه الكل هاجم عليها، هي إيش دخلها؟!، وظيفتها تغني وترقص".
ورفض ثالث الانتقاد الدائم من عايض يوسف لزملائه، موضحًا: "عايض ما يعرف يسكت، ناسي إنه فنان وفي الوسط الفني".
وكانت ميريام فارس تحدثت بإعجاب عن أغنية المونديال واعتبرت أنها ناجحة، في تصريحات سابقة.
وأضافت: "كان عندي كام كلمة كنت عايزة أدخلهم في الأغنية منها السلام عليكم، كنت عايزة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين.. يلا سوى وأقول للعالم يلا نتجمع، ويجوا عندنا في الشرق العربي، ويجوا على قطر، ونتحد كلنا في مونديال فيفا".
وتابعت المطربة اللبنانية: "هي أغنية كتير حلوة، خاصة أنها بثلاث لغات، العربي، والإنجليزي، واللاتيني، حتى في شكل الموسيقى والفيديو تم تمثيل كل البلدان، فيه العراقي، اللبناني، المصري، والخليجي، عملتها عشان أكون متأكدة أننا نجمع شعوبًا كثيرة مع بعض".
واختتمت: "غنيت في الأغنية لبناني لهجتي، والخليجي، ومبسوطة جدًا بهذا التعاون، خاصة أن الكل كان متعاونًا، يعني مالمو غنى على الخليجي بتاعي، هي أغنية ناجحة".