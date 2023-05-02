الفنان الكويتي أحمد جوهر يناشد لعلاجه بالخارج

تعرض الفنان الكويتي أحمد جوهر لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى.

وخرج جوهر في مقطع فيديو مع الصحافي نايف الشمري، حيث طمأن متابعيه على صحته، موجها شكره لكل من تابع حالته الصحية.

وقال الصحافي الكويتي إن جوهر طلب منه إيصال رسالة إلى المسؤولين للنظر في وضعه الصحي، وحالته التي تتطلب علاجا في الخارج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان الكويتي أزمة صحية، حيث عانى من جلطات في القلب سابقا، قبل الوعكة الصحية الأخيرة.

وأحمد جوهر صاحب شركة "الأبرق" للإنتاج الفني، وقد ساهم في إنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الأخرى.