ابنة بيل غيتس تنتظر مولودها الأول من زوجها المصري
أعلنت جينيفر، ابنه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حملها من زوجها المصري نائل نصار.
وقررت جنيفير، 26 عاما، الكشف عن الخبر السعيد يوم عيد الشكر الذي صادف أمس الخميس، من خلال صورة لها على إنستغرام مع زوجها في حديقة منزل العائلة في نيويورك.
وبدت على جنيفير ملامح الحمل واضحة، حيث اعتمدت فستانا باللون الزيتي، أما نائل فاعتمد ملابس كاجوال باللون الرمادي الداكن.
وعلقت جنيفير أسفل الصورة: "ممتنة".
وتركت ميلندا والدة جينيفر، الزوجة السابقة لمالك مايكروسوفت، تعليقا لابنتها كتبت فيه: "لا أطيق الانتظار لرؤية الصغير، ورؤيتكما كأبوين".
وسيكون طفل جنيفير ونائل الحفيد الأول لبيل غيتس وميلندا، اللذين انفصلا العام الماضي بعد زواج استمر 27 عاما.
يذكر أن جنيفير غيتس ونائل نصار تزوجا في أكتوبر 2021، بحفل زفاف كبير ضم أكثر من 300 شخص، تلاه زواج وفق الشريعة الإسلامية في منزل عائلة نصار بنيويورك.
ووائل نصار شاب مصري من مواليد الولايات المتحدة عام 1991، جمعه بجنيفير شغفهما بالفروسية.
ولعائلة وائل شركات عقارية، أما هو فيعتبر فارسا من الطراز الأول، إذ شارك بعدة مسابقات عالمية وحصد أكثر من لقب.