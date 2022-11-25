ابنة بيل غيتس تنتظر مولودها الأول من زوجها المصري

أعلنت جينيفر، ابنه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حملها من زوجها المصري نائل نصار.

وقررت جنيفير، 26 عاما، الكشف عن الخبر السعيد يوم عيد الشكر الذي صادف أمس الخميس، من خلال صورة لها على إنستغرام مع زوجها في حديقة منزل العائلة في نيويورك.

وبدت على جنيفير ملامح الحمل واضحة، حيث اعتمدت فستانا باللون الزيتي، أما نائل فاعتمد ملابس كاجوال باللون الرمادي الداكن.

وعلقت جنيفير أسفل الصورة: "ممتنة".