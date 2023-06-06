مؤلف "العربجي" يكشف سبب مشهد "زهرة" الجريء بالمسلسل

كشف السيناريست السوري عثمان جحا، سبب كتابة المشهد الجريء لـ"زهرة" في مسلسل "العربجي"، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا واسعًا.

وأدت الفنانة الشابة تسنيم باشا، دور "زهرة" التي تُتَّهم ظلمًا في "العربجي"، وتقوم برفع فستانها، كاشفة عن أجزاء من جسدها، خلال حجزها في حظيرة، في محاولة لإثبات براءتها.

وفي تصريحات لـ"بوسطة دراما"، برَّر "جحا"، المشهد، الذي قال إنه كان اقتراحًا من شريكه في النص، السيناريست مؤيد النابلسي، لافتًا إلى أن النابلسي تمكَّن من إقناعه بضرورة أن يكون هناك "جرأة" في العمل.