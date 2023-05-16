سيلفستر ستالون وأسرته ينضمون لتلفزيون الواقع

ويصور برنامج تلفزيون الواقع (ذا فاميلي ستالون) أو "عائلة ستالون"، الذي يعرض لأول مرة على بارامانوت هذا الأسبوع، مشاهد لستالون، في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني (تولسا كنج) أو "ملك تولسا"، إضافة إلى مشاهد له في البيت مع أُسرته، وستعرض لحظات احتفالية فضلًا عن مزيد من المشاهد الشخصية في حياة الأسرة.

وقال ستالون، لوكالة "رويترز" في مقابلة مشتركة مع جينيفر، وبناتهما: "ما تراه هنا هو ما ستشاهده.. هذا ما نريد فعله منذ فترة طويلة، أن نشارك حياتنا اليومية قليلًا إذ إن ذلك فيه ترفيه".

وأضاف أن "البرنامج يحمل رسالة أنه أيًا كان ما تملكه، ونحن نمتلك كل مظاهر الثروة ومحظوظون للغاية، فإنه لا يزال لدينا نفس القضايا، ونفس الرغبات، ونفس الاحتياجات، ونفس المتطلبات للحب، بالتالي فهو (البرنامج) موجود ليشاهده الجميع".

وقالت الأسرة إن فكرة البرنامج مستوحاة من برنامج تقدمه سيستين وصوفيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.