سبّب إصابات بليغة.. سمير صفير يتعرض لحادث مروع في الجاكوزي

تعرض الملحن اللبناني سمير صفير لحادث مروع أثناء تواجده في مصر من أجل التحضير لعمل فني، أسفر عن إصابته بجروح وكسور بالغة.

وكشف صفير تفاصيل تعرضه للحادث في مداخلة تلفزيونية قائلا: "أقيم في أحد الفنادق بمصر منذ فترة واعتدت أن أمارس الرياضة ثم أتوجه إلى الجاكوزي لبعض الوقت ولكنني سقطت ولا أعرف ماذا حدث، إذ إنني استفقت لأجد نفسي في المستشفى بعد أن تعرضت لجروح بالغة".

وأضاف الملحن اللبناني: "تعرضت لإصابة بالجمجمة وأخرى بالصدر، وأيضاً بكسر تحت عيني اليمنى، وأذني اليُمنى قُطعت وتعرضت لإصابة بفقرات رقبتي وتمزق رأسي من الجهة اليسرى".