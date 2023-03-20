وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود
توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد اشتهرت بشخصيتها في مسلسل "نيللي وشيريهان" وكان آخر أدوارها في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض مؤخرًا.
وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنانة، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر أسرتها، من مسجد السيدة زينب في القاهرة، يوم الإثنين.
تخرجت الفنانة الراحلة من المعهد العالي للباليه، وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل.
وبدأت مسيرتها الفنية عام 1985 حين شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثم توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك، ما بين المسرح والسينما والدراما.
وشاركت لبنى محمود، في العديد من الأفلام السينمائية منها "الإنس والنمس، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، واحد تاني"، إضافة إلى مسلسلات "نيللي وشريهان، موضوع عائلي".
واشتهرت كذلك بتقديمها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في مسلسلين "العميل 1001، وحرب الجواسيس".