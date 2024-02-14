قبيل رمضان.. الكشف عن ملامح بعض الأعمال الدرامية المغربية

تُسابق شركات الإنتاج في المغرب الزمن، لإنهاء الأعمال الدرامية التي يُرتقب أن تُعرض في أوقات الذروة على القنوات التلفزيونية المغربية ضمن جدول موسم رمضان 2024.

وبدأت ملامح المسلسلات التلفزيونية في الظهور، بعد أن انتهى بعض هذه الإنتاجات من التصوير ودخولها مرحلة التوضيب، لكي تتسلّم القنوات أولى الحلقات قبيل رمضان.

وستشهد البرمجة الرمضانية لهذا الموسم باقة من الأعمال الدرامية تعالج الواقع المغربي بشكل درامي من زوايا مختلفة، إلى جانب إنتاجات أخرى ركزت على موضوعات اجتماعية بقالب كوميدي.

وتراهن القنوات المغربية على التنوع في الإنتاجات الدرامية في شبكاتها البرامجية، لاستقطاب الجمهور المغربي، والرفع من نسب المشاهدات، خاصة في فترة الذروة التي يكون فيها المغاربة على مائدة الإفطار.

وينتظر أن تتعزز الشبكة البرامجية الرمضانية للتلفزيون المغربي، بمسلسل "الشياطين لا تتوب" لمخرجه حيد زيدان، الذي انتهى، قبل أسابيع، من تصوير هذا العمل الفني الجديد.

ويسلط المسلسل الضوء على ظاهرة اجتماعية حساسية، تتعلق بالشعوذة والرقية، التي انتشرت في المجتمع المغربي، وكيف يستغل هؤلاء الأشخاص جهل وسذاجة فئة من الناس بغرض النصب والاحتيال وتحقيق مرامٍ شخصية.