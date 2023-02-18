تعرف على أحداث أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2023

تشهد الدراما الخليجية في رمضان 2023 انتعاشًا كبيرًا في الأعمال التي ستقدم للجمهور عبر شاشات التلفزيون في شهر رمضان بعد أقل من 40 يومًا، ويشارك فيها نجوم الخليج العربي.

وتشهد المسلسلات التي ستعرض خلال الماراثون الرمضاني تنوعا ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، كذلك تتواجد المسلسلات القصيرة من نوعية 8 بشكل لافت، إضافة إلى عودة مسلسلات اعتاد الجمهور الخليجي على متابعتها مثل مسلسل طاش ما طاش الذي يعود في جزء جديد.

ونستعرض في هذا التقرير أحداث أبرز المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني.

قرة عينك

يناقش المسلسل الكويتي "قرة عينك" قصة سيدة سجينة تقضي عقوبة في السجن لارتكابها جريمة، وتجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي درامي كوميدي.

ويشارك حياة الفهد البطولة الفنانون: "سعاد علي، وريم عبد الله، وشيماء سليمان، وبثينة الرئيسي، وبشير الغنيم، وآخرون"، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد.