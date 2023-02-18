تعرف على أحداث أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2023
تشهد الدراما الخليجية في رمضان 2023 انتعاشًا كبيرًا في الأعمال التي ستقدم للجمهور عبر شاشات التلفزيون في شهر رمضان بعد أقل من 40 يومًا، ويشارك فيها نجوم الخليج العربي.
وتشهد المسلسلات التي ستعرض خلال الماراثون الرمضاني تنوعا ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، كذلك تتواجد المسلسلات القصيرة من نوعية 8 بشكل لافت، إضافة إلى عودة مسلسلات اعتاد الجمهور الخليجي على متابعتها مثل مسلسل طاش ما طاش الذي يعود في جزء جديد.
ونستعرض في هذا التقرير أحداث أبرز المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني.
قرة عينك
يناقش المسلسل الكويتي "قرة عينك" قصة سيدة سجينة تقضي عقوبة في السجن لارتكابها جريمة، وتجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي درامي كوميدي.
ويشارك حياة الفهد البطولة الفنانون: "سعاد علي، وريم عبد الله، وشيماء سليمان، وبثينة الرئيسي، وبشير الغنيم، وآخرون"، والمسلسل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد.
طاش ما طاش الجزء 19
وبعد توقف أكثر من 10 سنوات، يعود المسلسل الرمضاني الكوميدي السعودي "طاش ما طاش" في جزء جديد، بعد نجاح أجزائه الـ18 السابقة والذي عرض الجزء الأول منه في رمضان عام 1993، وتوالت أجزاؤه حتى أصبح من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.
ومن المقرر أن يعرض الجزء الـ19 من المسلسل الكوميدي، في صورة حلقات منفصلة على أن يعرض على قناة "mbc"، وبرعاية هيئة الترفيه في السعودية، ومن بطولة ناصر القصبي وعبد الله السدحان ويوسف الجراح، ومن إخراج البحريني محمد القفاص.
“غسيل”
المسلسل الكويتي “غسيل” من نوعية المسلسلات القصيرة 8 حلقات، ويناقش قضية غسيل الأموال وطرقها المتبعة والآثار السلبية لهذه القضية التي تتواجد في العالم العربي، في إطار رومانسي واجتماعي.
والمسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل من بطولة الفنانين: "شجون الهاجري وعبدالله بوشهري وعبدالله عبدالرضا وعبير أحمد وزهرة الخرجي ومنصور البلوشي وآخرين"، والمسلسل من تأليف فهد العليوة، وإخراج أحمد عبدالواحد.
مجاريح
ويدور المسلسل الكويتي "مجاريح" في إطار اجتماعي حيث يناقش القضايا الأسرية والاجتماعية ومنها "التفكك الأسري"، كما يقدم قيمة مساندة السيدات لبعضهن البعض وأبرز المشكلات والتحديات التي يواجهنها.
ويشارك في بطولة المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، الفنانة سعاد عبد الله ومعها الفنانون: "أسمهان توفيق وهند البلوشي وعبد الإمام عبد الله وهنادي الكندري"، والمسلسل من تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب.
"منزل 12"
ويدخل المسلسل الكويتي "منزل 12"، السباق الدرامي في رمضان 2023، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض إذ تتضمن أحداث العمل لغزا كبيرا يسعى خلفه شخصياته، بحسب مؤلفه الفنان الكويتي محمد النشمي.
ويشارك في بطولة المسلسل الذي تمتد أحداثه إلى 30 حلقة، الفنانون: "سعد الفرج، نور وفاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، عبدالمحسن القفاص".
"شباب البومب 11"
كما يواصل المسلسل الشبابي السعودي "شباب البومب" تواجده خلال السنوات السابقة، ليتواجد في موسم رمضان 2023، بتقديم جزء جديد يستكمل نجاحات أجزائه السابقة بعد الإقبال الكبير عليه، وآخرها الجزء الـ 10 الذي عرض في رمضان الماضي.
وقال الفنان السعودي عبدالعزيز الفريحي أحد مؤلفي المسلسل وكذلك أبطاله، إن "الجزء الـ 11 يتميز بأفكار سهلة وبسيطة"، مشيراً إلى أن الإعداد له استغرق وقتاً طويلاً بداية من ورشة التأليف والكتابة، التي استغرقت ثمانية أشهر، واختيار مواقع التصوير".
البوشية
أما المسلسل الكويتي "البوشية" فتدور أحداثه في مكان يحمل طابعا تراثيا في دولة الكويت، ويركز على تعاقد وتشابك العلاقات الاجتماعية بين الأسر الثرية وكذلك المكافحة.
ويقوم ببطولة المسلسل الفنانون: "مريم الصالح، وسلمى سالم، وعبد الرحمن العقل، وجاسم النبهان، ومحمد الصيرفي، وآخرون”، والمسلسل من تأليف فايز العامر وإخراج حسين أبل".
"ملح وسمرة"
وتستعد الفنانة الخليجية هدى حسين للمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "ملح وسمرة" الذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تمس المجتمع الخليجي مليئاً بأحداث شيقة ومثيرة بقالب اجتماعي.
ويشارك في المسلسل بجانب هدى حسين، الفنانون: "جمال الردهان، فاطمة الصفي، سحر حسين، عبدالله الطراورة، عبدالله البلوشي، وآخرون"، والمسلسل من تأليف الدكتور حمد الرومي، وإخراج علي العلي.