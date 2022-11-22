سامح سامي: طليقتي هالة صدقي استعانت بشهود زور لكسب قضية النفقة

كشف سامح سامي، طليق الفنانة المصرية هالة صدقي تفاصيل جديدة في أزمتهما، مشيرًا إلى أنه هو من أقام قضية الطلاق.

وكانت محكمة الأسرة في مصر، قضت في ساعة متأخرة من الخميس، بطلاق الفنانة المصرية هالة صدقي من سامح سامي، وذلك بعد أن قضت لها سابقًا بكل القضايا المتبادلة بينهما.

وقال سامي لـ"إرم نيوز": "أنا من أقمت قضية أطالب فيها بالطلاق، وأسير في الإجراءات منذ عام، وحديث المحامي الخاص بـ هالة صدقي فنكوش".

وأضاف أن "القضية في الأصل هي عندما سافرت إلى أمريكا، أقامت قضية ولاية تعليمية، واتصلت بي وترجتني بسبب أنها لا تستطيع إجراء أي شيء إلا بتوقيعي، فوافقت وتنازلت عن الولاية التعليمية".

وتابع: "بعدها بأسبوع تفاجأت بإقامتها قضية نفقة، واستعانت بشهود زور، وأخذت مليون وربع مليون جنيه مصري نفقة، في رقم لم يحدث أن حصلت عليه أي سيدة مصرية".

وأردف: "أما القضية الثانية، أنا من منعت أولادي من السفر، وأنا من قمت برفع الحظر عنهم، وليست هي أو المحامي الخاص بها كما يدّعي، ولا أدري أي قضايا التي كسبتها كما تتحدث، أنا من فزت في كل القضايا، فقط هي فازت بقضية النفقة فقط بسبب شهود الزور، وأرجو توضيح ذلك".

وأشار إلى أن "الأرض أنا من أقمت قضية فيها، وأنا من تنازل عنها مقابل نفقة الأبناء، ولم أواصل الإجراءات لأنني تركت هذه الأرض لأبنائي، وحديثها عارٍ عن الصحة".

وكانت الفنانة هالة صدقي كشفت كيفية حصولها على حكم قضائي بالطلاق رغم أنها مسيحية، مشيرة إلى أنها طُلقت وفقًا للشريعة الإسلامية بسبب تغيير زوجها لملته.

وقالت خلال مداخلة تلفزيونية، إنه "تم تطليقي مدنيًا طبقًا للشريعة الإسلامية وليس كنسيًا، والزوج حينما يقوم بتغيير الملة نتبع تلقائيًا الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإجراءات الطلاق المدني، وحاليًا لدي الحق في الزواج بآخر دون الانتظار للطلاق الكنسي".

وعن احتفالها بالطلاق بإطلاق الزغاريد، أفادت: "مساعدتي علمتني الزغاريد لكي أحتفل بالطلاق بعد معاناة لسنوات، وأعتبر الطلاق الرسمي، اليوم، بمثابة إجراءات ورقية، والطلاق الفعلي حدث منذ 8 سنوات بعد أن أيقنت استحالة استمرار زواجي".

وأكدت أنها "لا تفكر حاليًا في الزواج، بسبب أن الزواج عطّل مسيرتها الفنية خلال السنوات الماضية، وأنها مشغولة في الفترة الحالية بتصوير دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض خلال الموسم الرمضاني 2023".