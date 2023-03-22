تعدى طولها مترين.. هندي لم يحلق لحيته منذ بلوغه

لدى الهندي ساروان سينغ، لحية طويلة جدًا يصل طولها إلى 2.495 مترًا، إذ لم يعمل على تشذيبها على الإطلاق، وتركها تنمو منذ بدء ظهورها في مرحلة بلوغه وهو بعمر 17 عامًا.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم الأربعاء، منح ساروان سينغ، وهو في الخمسينيات من العمر، لقب صاحب أطول لحية في العالم.