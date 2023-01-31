الفنان السعودي خالد الرفاعي: "كنت أدخن 80 سيجارة في اليوم"
كشف الفنان السعودي خالد الرفاعي عن تفاصيل مرضه المزمن بالرئة، الذي تسبب له بمعاناة من أزمة صحية طوال سنوات.
وروى الفنان الرفاعي في لقاء مع الإعلامي مفرح الشقيقي عبر برنامج "يا هلا"، تفاصيل أزمته الصحية، لافتا إلى أنه متابع طبيا منذ أربع سنوات من قبل طبيبين أحدهما اختصاصي أنف وأذن وحنجرة والآخر اختصاصي في الرئة.
وقال إنه "بعد ظهور أعراض عليه توجه إلى مستشفى خاص، أبلغه بإصابته بمرض السرطان، فتوجه إلى مدينة الملك فهد الطبية، وبعد إجراء خزعة تبين أنه لا يعاني من السرطان، ولكنه يعاني من نقص مزمن بالأوكسجين".
وتابع خالد الرفاعي، الذي يرتدي أنابيب مخصصة بشكل دائم للتنفس، أنه يعاني أحيانا من "رجفات" بسبب المرض، مرجعا مرضه إلى "كثرة التدخين".
وأوضح في معرض حديثه: "كل يوم كنت أدخن أربع باكيتات، يعني 80 سيجارة باليوم، وللآن إلي أربع سنوات مبطل تدخين وشوف تعبان لحد اليوم".
يذكر أن الفنان خالد الرفاعي ممثل كوميدي سعودي، انطلقت مسيرته الفنية في الثمانينيات من القرن الماضي، وظهر كذلك في برامج الكاميرا الخفية.