الفنان السعودي خالد الرفاعي: "كنت أدخن 80 سيجارة في اليوم"

وقال إنه "بعد ظهور أعراض عليه توجه إلى مستشفى خاص، أبلغه بإصابته بمرض السرطان، فتوجه إلى مدينة الملك فهد الطبية، وبعد إجراء خزعة تبين أنه لا يعاني من السرطان، ولكنه يعاني من نقص مزمن بالأوكسجين".

وتابع خالد الرفاعي، الذي يرتدي أنابيب مخصصة بشكل دائم للتنفس، أنه يعاني أحيانا من "رجفات" بسبب المرض، مرجعا مرضه إلى "كثرة التدخين".