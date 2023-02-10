وفاة مؤلف الأغاني الأسطوري بيرت باكاراك
توفي مؤلف الأغاني والعازف الأسطوري الأمريكي، بيرت باكاراك، عن عمر ناهز 94 عامًا، نتيجة أسباب طبيعية داخل منزله في لوس أنجلوس، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.
كتب باركاراك أكثر من 500 أغنية خلال مسيرته اللامعة التي استمرت 7 عقود، وحاز على جائزة غرامي 6 مرات وتم ترشيحه للجائزة 21 مرة من قبل الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.
وتلقى باكاراك جائزة الأوسكار 3 مرات، وحصل على جائزة "جوني ميرسر" الرفيعة في عام 1996، وفي عام 2008 حصل باكاراك على جائزة Lifetime Achievement.
وكان النجم الراحل ضيفًا متكررًا في البيت الأبيض على مر السنين، وحصل على جائزة "غيرشوين" من قبل باراك أوباما في عام 2012.
واشتهر الملحن والموزع الموسيقي بشراكته التي استمرت لعقود مع الشاعر الغنائي والعازف هال ديفيد، الذي كتب معه عشرات الأغاني، بما في ذلك العديد من أغاني المغنية ديون وارويك.
وفي بداية عام 1960، كان باكاراك قد كتب ما يقارب 100 أغنية مع هال ديفيد، كما وضع باكاراك الموسيقى التصويرية لفيلم "كازينو رويال" عام 1967.
ولد باكاراك في ميسوري يوم 12 أيار مايو 1928 ونشأ في كوينز في نيويورك، وكانت والدة باكاراك رسامة وكاتبة أغان وقد علمته دروس العزف على البيانو طوال شبابه، ولكنه لم يكن شغوفًا بالعزف على البيانو، واهتم بدلاً من ذلك بموسيقى الجاز.
وحصل العازف الشهير على درجة البكالوريوس في الموسيقى من جامعة مكغيل، ودرس صانع الأغاني مجموعة واسعة من الموسيقى، بما في ذلك انسجام موسيقى الجاز الذي أثر بشكل كبير على أسلوبه على مر السنين.
وبعد أن أنهى خدمته العسكرية، عمل كعازف للبيانو منفردًا، ثم انضم في بعض الأحيان لفرق بعض المغنين أمثال ستيف لورانس والأخوة "إيمس وبوليت ستيوارت".