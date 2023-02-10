وفاة مؤلف الأغاني الأسطوري بيرت باكاراك

توفي مؤلف الأغاني والعازف الأسطوري الأمريكي، بيرت باكاراك، عن عمر ناهز 94 عامًا، نتيجة أسباب طبيعية داخل منزله في لوس أنجلوس، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.

كتب باركاراك أكثر من 500 أغنية خلال مسيرته اللامعة التي استمرت 7 عقود، وحاز على جائزة غرامي 6 مرات وتم ترشيحه للجائزة 21 مرة من قبل الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.

وتلقى باكاراك جائزة الأوسكار 3 مرات، وحصل على جائزة "جوني ميرسر" الرفيعة في عام 1996، وفي عام 2008 حصل باكاراك على جائزة Lifetime Achievement.