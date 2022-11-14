تفاصيل جديدة حول الاعتداء على الفنان الأردني أشرف طلفاح

كشف مصدر مقرب من الفنان الأردني أشرف طلفاح، تفاصيل جديدة، حول حادثة الاعتداء التي تعرَّض لها في مصر، وأدت إلى وفاته الإثنين.

وقال مصدر مقرّب من طلفاح، إن "الوفاة وقعت بطريقة بشعة، بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل بلطجية، وتم على الفور نقله للمستشفى قبل أن يعلن خبر وفاته".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "الاعتداء جاء من قِبل بلطجية، وأن الأمر ليس له أي أبعاد أمنية ولا سياسية".

وأكد أن "جسده مليء بآثار التعذيب التي أوضحت أنه تم إطفاء سجائر على جسده دون رحمة"، لافتًا إلى أن "سبب الاعتداء تحديدًا غير معروف حتى الآن".