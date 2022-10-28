من هي المغربية الحاجة الحمداوية التي احتفى بها "غوغل"؟

احتفى محرك البحث "غوغل"، يوم الجمعة، بذكرى الفنانة المغربية الراحلة الحاجة الحمداوية، والتي توفيت العام الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، بعد مسار فني مليء بالأحداث المثيرة.

وتعد الحمداوية إحدى العلامات الفارقة في تاريخ الفن الشعبي المغربي، حيث ارتبط اسمها بشكل وثيق بفن "العيطة" -وهو فن مغربي تراثي- منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقدمت الراحلة على مدى تاريخها الفني الطويل العديد من الأغاني الناجحة، من قبيل: "دابا يجي دابا"، و"هزو بينا لعلام"، و"ماما حياني"، و"منين أنا منين انتا".

وما يميز مسار الحاجة الحمداوية أنها استطاعت التغلب على تقاليد مجتمعها في فترة كان فيه ولوج المرأة إلى عالم الفن أمرًا ليس بالسهل.

ورغم كل هذه القيود، ذاع صيت الفنانة الحاجة الحمداوية منذ ستينيات القرن الماضي، وعمرها لا يتعدى الـ19 عاما، وألهمت بأغانيها جيلا كاملا من الفنانين المغاربة.

الراحلة كانت تتغنى بالمرأة والحب ومقاومة المستعمر، حيث كانت قوة ناعمة تحشد همم المغاربة لمقاومة الاستعمار الفرنسي.

وناضلت الحاجة الحمداوية لسنوات طويلة، وتغلبت بفضل إصرارها على المستعمر الفرنسي، والذي ضايقها بشتى السبل لإسكات صوتها.

بعد استقلال المغرب، تواصلت أعمال الفنانة الراحلة، وقامت آنذاك بجولات فنية عديدة خارج المغرب للتعريف بفنها، كما كانت لها مكانة خاصة في البلاط الملكي.

والتقت الحمداوية بالملك الراحل الحسن الثاني، كما أحيت حفل زفاف الملك محمد السادس، وشقيقه مولاي رشيد.

وقبل وفاة الحاجة الحمداوية، أعلنت في ندوة صحفية، أنها سلمت تراثها الفني للفنانة المغربية المقيمة بالولايات المتحدة كزينة عويطة، قصد التصرف فيه.