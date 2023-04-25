إد شيران يواجه اتهامات سرقة أدبية في أغنيته "ثينكينغ أوت لاود"

ستتولى هيئة محلفين في الولايات المتحدة تحديد ما إذا كان نجم البوب البريطاني إد شيران مارس في أغنيته "ثينكينغ أوت لاود" (2014) السرقة الأدبية من أغنية الأمريكي مارفن غاي "ليتز غِت إت أون".

والمدّعون في هذه القضية هم ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية "غاي" الصادرة العام 1973.

ويزعم هؤلاء أنّ "ثمة تشابهًا كبيرًا وعناصر مشتركة واضحة" بين أغنية "غاي" و"ثينكينغ أوت لاود" لشيران.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغني البريطاني دعاوى مماثلة، إذ أدلى شيران بشهادته خلال نيسان/أبريل 2022 في إحدى محاكم لندن في دعوى تتعلق بأغنيته "شيب أوف يو".

وأشار أحد محامي القضية إلى أنّ شيران يُحتمل أن يكون من بين الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ جلساتها الافتتاحية اليوم الثلاثاء عقب اختيار أعضاء هيئة المحلفين.

وتزعم عائلة تاونسند أنّ فرقة "بويز تو من" قامت بمزج الأغنيتين وأن شيران دمج العملين ضمن أغنية واحدة يؤديها في حفلاته.

أما وكلاء الدفاع عن شيران فينفون هذه الادعاءات، مؤكدين أنّ "ثمة عشرات بل المئات من الأغاني التي صدرت قبل أغنية غاي واستُخدم فيها نفس تواتر الأنغام أو تواتر مشابه".

وكانت أغنية "ثينكينغ أوت لاود" ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بغرامي "أغنية العام" لسنة 2016.

وسبق للدعوى المرفوعة عام 2016 أن رُدَّت سنة 2017 لأسباب إجرائية، وتمثل شركة "سوني" أحد الأطراف فيها.

وخلال المحاكمة في لندن، اعتبرت المحكمة أن شيران لم يلجأ "لا عمدًا ولا سهوًا" إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" لاستخدامه في أغنيته "شيب أوف يو".

وخلص القاضي أنتوني زاكارولي آنذاك إلى وجود "مواضع تشابه بديهية" بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه البسيط موجود أيضًا "في عدد لا يحصى من أغنيات البوب والروك والفولك والبلوز".