فاطمة البنوي ترسم "بسمة" على وجه السينما السعودية

بعد التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تستعد الفنانة والمنتجة السعودية فاطمة البنوي لإخراج أول أفلامها، وهو من تأليفها أيضاً، ويحمل اسم "بسمة" وسيُعرض على منصة نتفليكس العام المقبل، ولعل هذا الفيلم يكون بمثابة بسمة على وجه السينما السعودية.

يحكي الفيلم قصة فتاة في السادسة والعشرين من عمرها، عادت إلى مسقط رأسها في مدينة جدة السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.

تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني مرضًا عقليًّا وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.

تبدأ الفتاة صراعًا نفسيًّا واجتماعيًّا مريرًا مع والدها المصاب بمرض جنون العظمة، ومحاولة إخراجه من الحالة النفسية التي تسيطر عليه، إلا أنها بسبب مجموعة من الظروف والتحديات تضطر لتركه.