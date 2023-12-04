فاطمة البنوي ترسم "بسمة" على وجه السينما السعودية
بعد التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تستعد الفنانة والمنتجة السعودية فاطمة البنوي لإخراج أول أفلامها، وهو من تأليفها أيضاً، ويحمل اسم "بسمة" وسيُعرض على منصة نتفليكس العام المقبل، ولعل هذا الفيلم يكون بمثابة بسمة على وجه السينما السعودية.
يحكي الفيلم قصة فتاة في السادسة والعشرين من عمرها، عادت إلى مسقط رأسها في مدينة جدة السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.
تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني مرضًا عقليًّا وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.
تبدأ الفتاة صراعًا نفسيًّا واجتماعيًّا مريرًا مع والدها المصاب بمرض جنون العظمة، ومحاولة إخراجه من الحالة النفسية التي تسيطر عليه، إلا أنها بسبب مجموعة من الظروف والتحديات تضطر لتركه.
وتوضح المخرجة السعودية أنه كون الفيلم إنتاجًا مشتركًا سعوديًّا مصريًّا، وبدعم إنتاجي من نتفليكس، فهذا ساعدها في خوض غمار هذه التجربة، خاصةً أن شريكها في الكتابة والإنتاج هو الكاتب والمنتج المصري محمد حفظي، من خلال شركته "فيلم كلينك" التي سبق لها إنتاج فيلم "ريش" وكذلك فيلم "أميرة" اللذين حظيا بقبول جماهيري واسع.
واعتمدت فاطمة البنوي في توصيف شخصيات فيلمها على دراسات علمية موسَّعة، واستفادت أيضاً من مخزونها الثقافي، إذ إن معظم أفراد أسرتها من المهتمين بعلم النفس وعلوم الدين، وإضافة لكونها ممثلة فهي حاصلة على ماجستير في الدراسات الدينيّة المتخصّصة بالعالم الإسلامي من جامعة هارفرد الأمريكية، وعلى بكالوريوس في علم النفس من جامعة عفت في جدة.
تجارب فاطمة البنوي التمثيلية
يذكر أن فاطمة البنوي تعد واحدة من أبرز المدونات والباحثات في السعودية، خاضت أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود الصباغ عام 2016، إذ لعبت دور "بيبي"، وهي فتاة جميلة متمردة ونجمة "إنستغرام" من عائلة ثرية أصبحت موضع اهتمام ضابط إنفاذ القانون في بلدية جدة من خلفية أكثر تواضعًا منها.
وشاركت فاطمة بعدها بمجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية منها "ما وراء الطبيعة"، و"الشك" و"60 دقيقة"، كما أخرجت فيلمًا قصيرًا بعنوان "طرفة عين"، أدّت فيه دور البطولة، وهو الفيلم الذي شاركت في إخراجه وعرض عبر منصة "نتفليكس"، كما سبق لها في عام 2019، الظهور في الفيلم الروائي الطويل "رولم"، والمسلسل التلفزيوني "أم القلايد"، بالإضافة إلى مسرحية "ستريت سيركل"، التي لعبت فيها أيضًا الدور الرئيس.
في السياق ذاته، شاركت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي في مهرجان مالمو السينمائي الدولي كعضوة لجنة تحكيم صندوق دعم مشاريع الأفلام القصيرة، في الدورة الـ12 للمهرجان والتي أقيمت في الفترة من الـ4 إلى الـ9 من مايو/أيار الجاري، وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ انضمت إلى المهرجان العام الماضي كعضوة في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.