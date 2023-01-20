تركي آل الشيخ يلفت الأنظار برفقة ناصر الخليفي وأميتاب باتشان

ودخل آل الشيخ، وهو يتوسط الخليفي وباتشان وقد أمسك بيديهما، وذلك قبل انطلاق المباراة.

وظهر أميتاب باتشان، لاحقا، وهو يصافح لاعبي كلا الفريقين، وهما فريق باريس سان جيرمان واتحاد الهلال والنصر.