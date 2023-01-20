تركي آل الشيخ يلفت الأنظار برفقة ناصر الخليفي وأميتاب باتشان
حل فنان بوليوود أميتاب باتشان ضيف شرف على مباراة باريس سان جيرمان واتحاد الهلال والنصر، إذ كان حضوره مفاجأة للجمهور.
لفت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الأنظار إليه، لحظة دخوله إلى "استاد الملك فهد" في العاصمة الرياض، وهو برفقة كل من رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وممثل بوليوود الشهير أميتاب باتشان.
ودخل آل الشيخ، وهو يتوسط الخليفي وباتشان وقد أمسك بيديهما، وذلك قبل انطلاق المباراة.
وظهر أميتاب باتشان، لاحقا، وهو يصافح لاعبي كلا الفريقين، وهما فريق باريس سان جيرمان واتحاد الهلال والنصر.
وفاجأ الممثل الهندي الجميع بظهوره، إذ حل كضيف شرف على المباراة، والتي أقيمت خاصة ضمن فعاليات "موسم الرياض".
ولاقت الصور ومقاطع الفيديو، التي وثقت دخول تركي آل الشيخ برفقة الخليفي وباتشان، انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، نشر الفنان أميتاب باتشان صورا ومقاطع فيديو من الحدث، الذي أحدث تفاعلا عالميا.