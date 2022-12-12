مريم حسين تنفي إساءتها لإليسا بـ"إيموجي" بسبب المنتخب المغربي

نفت الفنانة المغربية مريم حسين، إساءتها للفنانة اللبنانية إليسا، عقب نشرها "إيموجي" مسيء مع صورة للفنانة إليسا.

وكانت الفنانة مريم قد نشرت صورة للفنانة إليسا ضمن سلسلة صور ومقاطع فيديو، وهي تعبِر عن فرحها بفوز منتخب المغرب على البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم في قطر.

وقالت الفنانة مريم حسين في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "يمكن حماسي وفرحتي للمنتخب المغربي خلّاني أتسرّع بالتعبير عن الفرحة والانتصار، ولكن لم أقصد الإساءة للفنانة إليسا التي أكن لها كل الاحترام والتقدير.. بل الإيموجي كان للمنتخب البرتغالي (من باب الضحك)".

وأشارت الفنانة المغربية بتغريدتها هذه إلى حساب الفنانة إليسا، مقدمةً لها الشكر لدعمها المنتخب المغربي.