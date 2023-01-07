نقل الفنان الكويتي فيصل بوغازي إلى المستشفى بعد أزمة صحية

والفنان فيصل، من مواليد 1965، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.

ومما قدمه في الدراما التلفزيونية: مسلسل "سليمان الطيب"، ومسلسل "بو هباش"، ومسلسل "دلق سهيل"، و"بوقلبين"، إضافة إلى "طير الخير"، و"زمان الإسكافي"، و"عيال بوسالم"، ومسلسل "واي فاي"، ومسلسل "كلام أصفر"، وغيرها الكثير.