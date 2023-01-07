نقل الفنان الكويتي فيصل بوغازي إلى المستشفى بعد أزمة صحية
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن إصابة مواطنها الفنان فيصل بوغازي بوعكة صحية أدخلته مستشفى "دار الشفاء".
ولم توضح الإعلامية العيدان تفاصيل الأزمة الصحية التي نقلت الفنان الكويتي إلى المستشفى، إلا أن الفنان "بوغازي" سبق أن اكتشف إصابته بورم في الرئة في أواخر العام 2021.
ويعاني الفنان "بوغازي" من عدد من الأمراض، منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، فهو يعيش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.
والفنان فيصل، من مواليد 1965، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.
ومما قدمه في الدراما التلفزيونية: مسلسل "سليمان الطيب"، ومسلسل "بو هباش"، ومسلسل "دلق سهيل"، و"بوقلبين"، إضافة إلى "طير الخير"، و"زمان الإسكافي"، و"عيال بوسالم"، ومسلسل "واي فاي"، ومسلسل "كلام أصفر"، وغيرها الكثير.
كما شارك في عدد من المسرحيات، منها: مسرحية "الاستجواب"، ومسرحية "بنت العز"، ومسرحية "عبيد في التجنيد"، ومسرحية "بيت أبونا"، وغيرها.
وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم يتيم، وهو "ليلة القبض على الوزير" في العام 1993.
وشارك الفنان الكويتي في البرامج الكوميدية: "داوود في هوليوود"، "فضائيات"، "غنائيات"، "قرقيعان"، إضافة إلى برنامج "عيني عينك".