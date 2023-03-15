الشركة المنتجة لمسلسل "دوار شمالي" تكشف حقيقة رفضه في سوريا

أوضحت الشركة المنتجة لمسلسل "دوار شمالي"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حقيقة رفض إجازة نص العمل من قبل وزارة الإعلام السورية.

وكشف مصدر من شركة "آي سي ميديا" لـ"إرم نيوز"، أن "النص لم يرفض من قبل الجهات المعنية في سوريا، إنما تم منح الموافقة عليه مقابل شروط".

وأضاف أن "الإعلام السورية" اشترطت إجراء بعض التعديلات الجذرية على بعض الأحداث، لافتا إلى أنه تم الأخذ بالشروط، وذلك سعيا لتقديم النص للجمهور في النهاية.

وأكد المصدر أن نص "دوار شمالي" حصل على الموافقة في كل من الإمارات ولبنان.

ونفى أن يكون خيار التصوير في لبنان عائدا لما أشيع أنه رفض النص من قبل وزارة الإعلام السورية.

وأشار إلى أن التصوير في لبنان كان اختيار الشركة المنتجة، لتخطي مشكلة البنية التحتية والخدمات والكهرباء في سوريا، والتي تعد من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه شركات الإنتاج السورية.

وشدد على أن ما يعني في النهاية هو الرقيب المجتمعي والرقابة المجتمعية، وليس الرسمية.

يذكر أن مسلسل "دوار شمالي- مسار إجباري"، من تأليف حازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج إياد الخزوز.

ويشارك في العمل كل من الفنانين عبدالمنعم عمايري، أمل بوشوشة، أنس طيارة، أحمد الأحمد، كارمن لبس، طارق مرعشلي وآخرون.

ويحكي العمل رحلة باص بدءا من "دوار شمالي" في العاصمة دمشق، ويرصد كواليس حي "ماورد" الشعبي، حيث يعود العمل على طريقة "فلاش باك" إلى ثمانينيات القرن الماضي، لينبش في أصول الخلافات، وتاريخ أبطال القصة.