"داهومي".. فيلم وثائقي عن الكنوز الأفريقية المنهوبة

يتعمق الفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي، في السرد المعقد المحيط بعودة الكنوز المنهوبة إلى بنين في 2021، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تناول "الفيلم الذي استمر عرضه 67 دقيقة، أحداثًا واقعية ومتشابكة لموضوعات الاستعمار والثقافة والأثر الدائم لنهب الكنوز، مركزا على استعادة القطع الأثرية، ولا سيما الأشكال الحيوانية للملك غيزو وورثته، غليلي وبيهانزين، التي نهبتها القوات الفرنسية في 1892".

وقالت إنه "من خلال عدسة سردية فريدة، يتبنى الفيلم الوثائقي جزئيًا منظور القطع الأثرية المنهوبة، ولاسيما غيزو الذي يعكس صوته بلا جسد سنوات من الظلام والسجن، فيما يستخدم داهومي تقنيات وثائقية كلاسيكية لتصوير العملية الدقيقة لتعبئة وتفريغ هذه الكنوز؛ ما يثير التوتر بينما يتعامل الحاضرون في المتحف مع العناصر الحساسة".

وأضافت أنه "مع ذلك، فإن الفيلم يزدهر حقًا خلال المناقشات داخل الحرم الجامعي، ما يذكرنا بالطاقة المتحمسة في الستينيات، في الوقت الذي يشارك فيه الطلاب بحماس ويسلطون الضوء على عدم كفاية إعادة جزء صغير فقط من العناصر المنهوبة مع تأكيد أهمية الحفاظ على الحوار الدبلوماسي بين فرنسا وبنين".

وأفادت أن "داهومي يتجاوز سرد الاسترداد لاستكشاف موضوعات أوسع لأحفاد الشتات الذين يفكرون في عودتهم إلى الوطن والهوية الثقافية المتطورة لبنين، ويتحدى فكرة أن جوهر ثقافة بنين يكمن فقط في الأشياء المادية، وأنها تتشكل من خلال أفكار وإبداعات شعبها".

وأشارت إلى أنه "مع آثار تمتد إلى ما وراء حدود بنين، يحث الفيلم على التفكير في مناقشات مماثلة حول استعادة الممتلكات، مثل رخام إلجين بارثينون الموجود في المتحف البريطاني".

وأردفت أنه "من خلال تشابك البحث التاريخي مع الخطاب المعاصر، يدعو داهومي المشاهدين إلى استجواب تراث الاستعمار وتعقيدات التراث الثقافي في سياق عالمي".

وختمت الصحيفة بالقول إن "فيلم داهومي يقدم استكشافًا مثيرًا للتفكير في إعادة المنحوتات الأفريقية المنهوبة، وينسج معًا الانعكاس التاريخي، والحوار الحالي، والاعتبارات الأخلاقية بفارق بسيط وعمق".