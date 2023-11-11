للمرة الأولى منذ 54 عامًا.. "بيتلز" تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

صدرت "ناو أند ذِن"، وهي آخر أغنية لفرقة "البيتلز" وأمكنَ تسجيلها بفضل الذكاء الاصطناعي، ترتيب الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ 54 عامًا، على ما أفادت، الجمعة، المنظمة التي تُعدّ التصنيف.

وأتاحت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي إنتاج هذه الأغنية التي طُرحت، الخميس، وقد سجّلها في الأساس عضو الفرقة جون لينون، العام 1978، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون: بول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينغو ستار.

وذكّرت "أوفيشل تشارتس كومباني" في بيان بأن المرة الأخيرة التي وصلت فيها أغنية للبيتلز إلى قمة الترتيب الأسبوعي للأغنيات في بريطانيا كانت، العام 1969، مع أغنية "ذي بالاد أوف جون أند يوكو" ، قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة، في نيسان/أبريل العام 1970.

و"ناو أند ذِن" هي الأغنية الثامنة عشرة للفرقة تتصدر الترتيب، كان أولها "فروم مي تو يو"، العام 1963.