غادة عبدالرازق تعلن انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.

وقالت عبدالرازق، في تصريح لـ"ET بالعربي"، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا "بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".

ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.