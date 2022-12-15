غادة عبدالرازق تعلن انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا
أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.
وقالت عبدالرازق، في تصريح لـ"ET بالعربي"، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا "بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.
الفنانة غادة عبدالرازق تؤكد انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، بشكل "هادئ وراق" بعيدا عن إثارة الجدل
وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، حيث قدم لها "الشبكة" داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والملف إياد إبراهيم على عقد الزواج.
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت 12 مرة، وكان زواجها الأول في عمر 17 عاما.غاد