الفنانة اللبنانية آمال عفيش تشكو ضيق حالها

كشفت الفنانة اللبنانية آمال عفيش أنها تعاني أوضاعاً صحية واقتصادية صعبة، أوصلتها إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على تأمين الطبابة والدواء.

وأوضحت عفيش، لـ"إرم نيوز"، أنها تعاني مشاكل صحية وآلاماً مبرحة بسبب مرض ترقق العظام، وأنها لم تلقَ اهتماماً، سواء من الحكومة أو من نقابة الفنانين في بلادها.

وقالت عفيش إن مسؤولي النقابة، الذين وضعوا شعار "كبارنا" في حملاتهم الانتخابية، أهملوها، وتساءلت: "أين النقابة اليوم من ذلك الشعار؟ ولماذا لا تؤمّن لنا الدواء ولا تخصص لنا راتباً تقاعدياً؟"