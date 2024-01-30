الفنانة اللبنانية آمال عفيش تشكو ضيق حالها
كشفت الفنانة اللبنانية آمال عفيش أنها تعاني أوضاعاً صحية واقتصادية صعبة، أوصلتها إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على تأمين الطبابة والدواء.
وأوضحت عفيش، لـ"إرم نيوز"، أنها تعاني مشاكل صحية وآلاماً مبرحة بسبب مرض ترقق العظام، وأنها لم تلقَ اهتماماً، سواء من الحكومة أو من نقابة الفنانين في بلادها.
وقالت عفيش إن مسؤولي النقابة، الذين وضعوا شعار "كبارنا" في حملاتهم الانتخابية، أهملوها، وتساءلت: "أين النقابة اليوم من ذلك الشعار؟ ولماذا لا تؤمّن لنا الدواء ولا تخصص لنا راتباً تقاعدياً؟"
وتوجهت عفيش بالشكر للوقف الأرثوذكسي الذي تكفّل بنفقات إجراء عملية في عينيها.
وبشأن غيابها عن الشاشة، قالت عفيش إن "شركات الإنتاج تقاطعني ولا تتواصل معي، لا بل تحاربني وترفض الاستفادة من خبراتي ومسيرتي الفنية الطويلة".
وقالت عفيش إن أحبّ الأدوار التي أدتها هو الدور الذي جسدت فيه حياة الأديبة اللبنانية مي زيادة، "فهو مركّب ومعقّد ويتضمن عدة شخصيات في شخصية واحدة، وقد عشته إلى أقصى حد، فضلا عن دوري في مسلسل سحر، والمسلسل البدوي الغريبة، الذي تم تصويره في الأردن، وكانت عفيش اللبنانية الوحيدة فيه".