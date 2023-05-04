حمادة هلال: "المداح" حارب الجن بالقرآن

نفى الفنان المصري حمادة هلال ترويجه لـ"الدجل والشعوذة" من خلال مسلسله "المداح" بأجزائه الثلاثة، بعد اتهامات طالته بذلك.

وأوضح أن فكرة "المداح" كانت بهدف تسليط الضوء على علاج الجن بالقرآن الكريم.

وقال، خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" على "أم بي سي-مصر": "كل المشايخ قالوا إن حمادة عمل صابر المداح، وبيعالج في المسلسل بذكر ربنا والقرآن، وإزاي تحصن نفسك، وإن الجن حوالينا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والعالم ده الناس عايشة فيه بجد، وأي حد عنده مشكلة بيقول معمولي سحر".

وأضاف: "في الدراما العالمية بيطلع رجل دين بيخرّج الجن ويحارب السحر ودا بالنسبة لهم سوبر هيرو.. واحنا فتحنا باب الخيال في المداح، والحمد لله على نجاح العمل".

وشدد على أنه لم يدفع أي مبلغ للترويج للمسلسل، لافتًا إلى أن "عالم مواقع التواصل أصبح يروج للسلبيات أكثر من الإيجابيات، وعلى الفنان أن يتعامل معها بذكاء".

يذكر أن مسلسل "المداح 3" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقي، وغيرهم، وإخراج أحمد سمير فرج.