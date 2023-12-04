الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يزعزع قلب هوليوود

وقد كانت تداعيات التعبير عن الآراء واضحة، اذ وجدت سيما ياسمين، وهي محللة طبية بارزة على الهواء لشبكة "سي إن إن"، نفسها مستبعدة من وكالتها بسبب تعليقها على الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أدى استخدامها لمصطلحات محددة، بما في ذلك "الإبادة الجماعية" لوصف تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة، إلى إقالتها، وهي خطوة قوبلت بغضب شديد من ياسمين، التي شددت على أهمية الحوار المفتوح خلال مثل هذه الأوقات المضطربة.

اعتذارات ومعايير مزدوجة

وحظي التدفق الأولي للدعم لإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول باهتمام كبير، لكنه لم يكن خاليًا من التداعيات. فقد واجه مشاهير، مثل: إيمي شومر ونواه شناب، ردود فعل عنيفة بسبب مواقفهم المؤيدة لإسرائيل؛ ما سلط الضوء على الطبيعة المشحونة للخطاب.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت تعليقات جوليانا مارغوليس الأخيرة جدلاً كبيرًا، بعد أن قالت في برنامج إذاعي إن الأمريكيين السود "تعرضوا لغسيل دماغ لكراهية اليهود"، وهي التعليقات التي اعتذرت عنها لاحقًا قائلة إنها "لم تكن تنوي أن تؤدي كلماتها إلى زرع المزيد من الانقسام“.

ووسط ارتفاع معدل الوفيات والدمار واسع النطاق في غزة في الأسابيع الأخيرة، تتلقى الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الصناعة المزيد من ردود الفعل السلبية.

ففي أواخر الشهر الماضي، تم فصل سوزان ساراندون من وكالتها، فيما طردت ميليسا باريرا من سلسلة أفلام "Scream" بعد تصريحاتهما حول الحرب في غزة.

تعليقات ساراندون بأن اليهود "يتذوقون ما تشعر به عندما تكون مسلمًا في هذا البلد" ومنشورات باريرا على الإنترنت التي تشير إلى تحيز وسائل الإعلام الغربية لصالح إسرائيل، أثارت اتهامات بمعاداة السامية.

وقال حسام عيلوش، المدير التنفيذي لمكتب لوس أنجلوس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن الإجراءات العقابية في هوليوود تعكس "معايير مزدوجة وانتقائية".

وواجه مشاهير مثل جيجي حديد صعوبات في التعامل مع هذا الموضوع أيضًا، إذ اعتذرت لمتابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 79 مليونًا، بسبب منشور تم حذفه قالت إنه يحتوي على "معلومات مضللة" عن إسرائيل، بينما أكدت التزامها بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.