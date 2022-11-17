تناول وجبة دسمة وحلوى.. محيي إسماعيل يكشف سبب انسحابه من افتتاح "القاهرة السينمائي"

كشف الفنان المصري محيي إسماعيل سبب انسحابه من مهرجان القاهرة السينمائي في يوم افتتاح الدورة 44، وذلك بعد تداول صورة له وهو يتناول الحلوى بجوار القاعة بعد بدء الحفل.

وتداولت مواقع محلية خلال الساعات الماضية أنباء عن منع الفنان محيي إسماعيل من دخول المهرجان بسبب عدم وجود دعوة معه؛ ما تسبب بحالة من الغضب لدى الجمهور.

وقال محيي إسماعيل في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "مهرجان القاهرة ذو قيمة كبيرة، ويكفي أنه تحت رئاسة صديقي الفنان حسين فهمي، وكل ما تم تداوله حول منعي من الدخول عار تماما من الصحة".

وأضاف الفنان المصري كاشفا سبب انسحابه: "وجدت ازدحاما كبيرا على أبواب الدخول، وأشخاص يرفعون أصواتهم بلا داعي، فقررت الذهاب إلى البوفيه، وطلبت وجبة دسمة، وكانت حادة، وبعدها تناولت حلوى، فتفاجأت بألم في المعدة، فاضطررت للعودة إلى المنزل ولم أحضر الحفل".

وتابع محيي إسماعيل: "حزنت جدا لأنني لم أحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة العريق، ولكن الألم كان شديدا، ولم أعرف من قام بتصويري، ولم أطلب ذلك".

وأثار الفنان محيي إسماعيل جدلا خلال حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت مساء الأحد في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، حيث التقطت عدسات المصورين صورة له وهو يجلس خارج قاعة الحفل على طاولة ويتناول الحلوى "زلابية"، أثناء الحفل.