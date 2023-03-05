الفنان السوري هاني شاهين يتعرض لحادث أليم
تعرض الفنان السوري البارز هاني شاهين، اليوم الأحد، لحادث أليم، وفق ما أفادت به نقابة الفنانين السوريين.
وذكرت النقابة في بيان لها عبر حسابها في فيسبوك أن الفنان هاني شاهين "تعرض لكسر في قدميه".
وجاء في منشور النقابة: " تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان هاني شاهين بعد تعرضه لكسر بقدميه وهو الأن في منزله معافى يارب".
من جهتها، أشارت جريدة "الوطن" السورية إلى "تعرض الفنان القدير هاني شاهين لحادث أليم أدى لابتعاده عن دائرة الضوء مجدداً".
وأوضحت أن الفنان شاهين سيغيب عن الأضواء مجدداً "بعد أن عاد إليها بعد ظهوره في حوار تلفزيوني إثر غيابه الطويل عن الشاشة".
وكان هاني شاهين قد أثار الجدل بعد ظهوره في حوار تلفزيوني قال فيه إنه يعيش هو وزوجته على "الزعتر والزيت" مشتكياً من تدهور وضعه المعيشي، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تلك.
ويعود هاني شاهين للساحة الدرامية بعد غياب دام 13 عاماً ليشارك في عملين وهما مسلسل "كانون" ومسلسل "خريف عمر" المقرر عرضهما في شهر رمضان 2023.
يذكر أن الفنان السوري هاني شاهين يعد من أهم الوجوه الفنية في بلاده والوطن العربي وقدم مجموعة بارزة من المسلسلات الدرامية التي علقت في أذهان المتابعين.
ويعد شاهين أحد أبرز وجوه مسلسل "باب الحارة" على امتداد أجزائه، كما شارك في مسلسل "مرايا" والعشرات من الأعمال الفنية الأخرى.