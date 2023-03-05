الفنان السوري هاني شاهين يتعرض لحادث أليم

تعرض الفنان السوري البارز هاني شاهين، اليوم الأحد، لحادث أليم، وفق ما أفادت به نقابة الفنانين السوريين.

وذكرت النقابة في بيان لها عبر حسابها في فيسبوك أن الفنان هاني شاهين "تعرض لكسر في قدميه".

وجاء في منشور النقابة: " تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان هاني شاهين بعد تعرضه لكسر بقدميه وهو الأن في منزله معافى يارب".