فلة الجزائرية تناشد تركي الشبانة "رفع الحصار عنها"

وتأتي مناشدة فلة الجزائرية بعد تصريح "مبهم" تناقلته وسائل إعلام عربية وانتشر لها في أغسطس/ آب الماضي، أعلنت من خلاله تخليها عن لقبها "سلطانة الطرب العربي".

وجاء على لسانها آنذاك أنها تتخلى عن اللقب، بسبب التوقف عن استدعائها لإحياء حفلات غنائية، وأن التي يجب أن تحوز مثل هذا اللقب يجب أن تقف على المسرح وتغني لتطرب الجمهور، وهي لم تعد تغني على المسارح.