الفنان الكويتي خالد المظفر لـ"إرم نيوز": هذا جديدي خلال رمضان

قال الفنان الكويتي خالد المظفر في حديث له مع "إرم نيوز"، إنه يشارك بمسلسلين خلال الموسم الرمضاني المقبل هما: "عائلة أكرم عز الدين"، و"ورثة بن عاقول".

وعن دوره في مسلسل "أكرم عز الدين" أشار إلى أنه سيجسد شخصية صحفي، معلقا: "أجسد شخصية أكرم الصحفي المتمسك بعاداته وتقاليده ومبادئه، وعازل نفسه ويشوف إخوانه وأهله يسكنون معه في نفس الشقة وعندهم معتقدات أخرى، ومن هنا سنرى المفارقة في العمل الذي ينتمي لفئة السيت كوميدي، حيث تناقش حلقات العمل موضوعا مختلفا كل يوم".

أمّا عن دوره في مسلسل ورثة بن عاقول، وهو عمل كوميدي تراثي مع مجموعة البلام، قال إنه يؤدي دور ابن عم الفنان الكبير حسن البلام، وعبدالعزيز النصار.

وعن تداخل مواعيد تصوير العملين، أجاب المظفر: "كل مسلسل تم تصويره في وقت مختلف عن الآخر، إذ بدأت بتصوير شخصيتي في ورثة بن عاقول، ثم بعد شهر انتقلت لتصوير عائلة أكرم عز الدين؛ ولهذا لم يتداخل العملان في التوقيت".

أما عن المنافسة الكبيرة في دراما رمضان فقال: "المنافسة شيء جميل بين الممثلين والأعمال؛ لأن المستفيد الأول والأخير من مشاهدة هذه الكمية من الأعمال هو الجمهور".

وعن المسلسل الذي يتوقع نجاحه أكثر أفاد، "إن شاء الله الاثنين ينجحون يارب، إن شاء الله أكرم وبن عاقول ينجحون يارب".

وأنهى خالد المظفر حواره قائلا بالحديث عن أعمال المنصلا، قائلا: "أعمال المنصات لن تؤثر على دراما رمضان؛ لأن كل نوعية لها طابعها ولونها.. فالأعمال المنصات قصصها التي لا تتحمل المط، ووجودها أمر صحي، أما دراما شهر رمضان فهي طويلة وثابتة لا يمكن الاستغناء عنها، وأنا شخصيا أفضل النوعين".