"إتش اند إم": من حقنا بيع ملابس تحمل صور جاستن بيبر

أكدت شركة هينيز اند موريتز (إتش اند إم) للملابس، يوم الخميس، أن لديها الحق في بيع منتجات تحمل صورا وكلمات من أغاني جاستن بيبر والتي سحبتها من المتاجر هذا الأسبوع بعد أن قال نجم البوب إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.

وكتبت "إتش اند إم" في بيان: "أكد صاحب ترخيص جاستن أن إتش اند إم لديها العقود الصحيحة وأنها اتبعت جميع إجراءات الموافقة الملائمة لكل تصميم مختار".