نجل عادل إمام يكشف تطورات وضعه الصحي وحقيقة الاعتزال

كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لولده الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أنه بحالة صحية جيدة ويستمتع بحياته مع أبنائه وأحفاده، موضحا أن أسرة "الزعيم" اعتادت على الشائعات منذ وقت طويل.



وأضاف رامي إمام خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة mbc مصر: "منذ أن كنا صغارا واعتدنا على الشائعات، ووالدي علمنا أن نتجاهل هذه الشائعات ولا ننشغل بها، والفنان عادل إمام الحمد لله بخير، ويستمتع بوقته مع أبنائه وأحفاده، وهذا حقه، بعدما قدم هذه المسيرة الكبيرة من الأعمال الفنية، ووالدتي تحملت كثيرا، وحان وقت أن ترتاح بوجود والدي بجوارها".



وتابع رامي إمام: "والدي بات يستمتع بالجلوس مع أسرته، ومؤخرا طلب منا أن نشتري له كلبا صغيرا، وتعجبنا من هذا الطلب، لكننا أحضرناه له، وأصبح يهتم به ويستمتع معه".



وعن فيلم "الواد وأبوه" الذي أعلن عنه عمه المنتج عصام إمام قال ابن عادل إمام: "والدي طلب منذ سنوات إنتاج فيلم يمثل فيه مع أخي محمد وأن أقوم أنا بإخراجه، وعرض أكثر من فكرة واتفقنا أن يكون اسمه "الواد وأبوه"، وتم طرح أكثر من فكرة لكن لم يتم الاتفاق على أي فكرة حتى الآن، فالفيلم مجرد فكرة، ولم يتم اتخاذ أي خطوة جدية حتى الآن".



وكشف رامي إمام حقيقة اعتزال عادل إمام الفن بشكل نهائي قائلا: "والدي لم يعتزل الفن، ومستعد للعودة بشرط وجود عمل يستحق أن يعود من أجله، هو يقول أنه قدم كل شيء في الفن، فإن لم يكن هناك عملا مختلفا لن يعود، وأنا عرضت عليه أكثر من مشروع، لكن أحيانا يرى أنه شبه أعمال قدمها من قبل، أو أن الفكرة ليس كما يريد".



وأكد أن عادل إمام متابع جيد للأحداث المحلية والعربية والعالمية، ويقرأ الصحف وله عادة لم يتركها منذ سنوات وهي حل الكلمات المتقاطعة التي تتواجد في الصحف كل صباح.