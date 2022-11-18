ملحن مصري يتهم محمد رمضان بـ"سرقة" لحن أغنيته الجديدة
اتهم الملحن المصري صادق عادل مواطنه الفنان محمد رمضان "بسرقة" لحن أغنيته الجديدة "لو ناسيين أفكركم"، مشيرًا إلى أن هذا اللحن كان قد طرحه قبل أشهر.
وطرح محمد رمضان، مساء أمس الخميس، أغنية جديدة بعنوان "لو ناسيين أفكركم" بمشاركة مواطنته الفنانة "شذى"، ومن إنتاج شركة "روتانا".
وقال الملحن صادق عادل في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "هام جدًا جدًا، أغنية النجم محمد رمضان الجديدة لو ناسيين أفكركوا من ألحاني ونازلة بصوتي من يوم 7/11 اللي فات يعني من 4 شهور والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها عشان وصلتني معلومات إنهم بيحاولوا يقفلوها دلوقتي".
واستطرد الملحن المصري: "المهم إني تفاجأت إن مكتوب في التتر إن الأغنية من ألحان الأخ شريف عبادة ودى فضيحة وسرقة علني، مش لأنه مش ملحن الأغنية، لأنه مش ملحن أصلاً وأنا أتحداه يغني اللحن بصوته أصلاً".
وأشار صادق عادل إلى أنه لا يظن أن محمد رمضان وشركة روتانا على علم بأن اللحن مسروق، قائلًا: "أنا عايز حقي وبطلبه بكل أدب واحترام، يا ريت كل الناس تساعدني أوصل صوتي وأجيب حقي من المدعو شريف عبادة لأنني أعتقد أن النجم محمد رمضان وشركة روتانا تعرضوا للنصب.. مستحيل يكونوا على علم بالسرقة العلنية دي والله أعلم".
واختتم منشوره قائلًا: "أتمنى من كل أصدقائي الصحفيين متابعة الموضوع ومساعدتي على أخذ حقي بكل الطرق المشروعة".
وأعلن الفنان محمد رمضان طرح أغنية جديدة بعنوان "لو ناسيين أفكركم"، تجمع بينه وبين المطربة شاهيناز لأول مرة، وهي من إنتاج شركة روتانا.
وعن فكرة الأغنية، قال محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "كنت قاعد في قعدة وبقول ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام طمعك في ربنا، وربنا عز وجل قال في القرآن ادعوني خوفًا وطمعًا، رد حد وقال لي أيوه بس طمعك ده محدش هيسمحلك بيه، رديت قولت ما هو لو كبرت هيحاولو يقصقصوا جناحك".